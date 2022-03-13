США выделит Украине военную помощь на $200 миллионов
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине военной помощи объемом до $200 млн.
С учётом этой суммы, общий объем помощи Киеву составит более $1,2 млрд.
"Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздуха и другими", - сообщает ТАСС со ссылкой на в письменное заявление Блинкена, распространенное Госдепартаментом.
В конце февраля власти США выделили Украине немедленную военную помощь объемом до $350 млн. Телекомпания NBC в начале марта сообщала, что в рамках этого пакета США передали Киеву несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы.