США выделит Украине военную помощь на $200 миллионов

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине военной помощи объемом до $200 млн.

С учётом этой суммы, общий объем помощи Киеву составит более $1,2 млрд.

"Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздуха и другими", - сообщает ТАСС со ссылкой на в письменное заявление Блинкена, распространенное Госдепартаментом.

В конце февраля власти США выделили Украине немедленную военную помощь объемом до $350 млн. Телекомпания NBC в начале марта сообщала, что в рамках этого пакета США передали Киеву несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы.