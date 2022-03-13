13 Марта 2022
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Совбез ООН (2016) | Фото:rbc.ua

Премьер-министр Японии предложил Совет Безопасности ООН в связи с действиями России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано на съезде правящей Либерально-демократической партии. Суть предлагаемой реформы не уточняется.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили о введении санкций против российских физических и юридических лиц.

Теги: Совет Безопасности ООН, премьер-министр Японии, Фумио Кисида



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