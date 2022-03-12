13 Марта 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Украинские силовики обстреляли российское судно в акватории Азовского моря

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела российского судна украинскими силовиками.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, сегодня, 12 марта, украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064". В этот момент оно находилось в акватории Азовского моря в Краснодарском крае и направлялось из порта Греции в морской порт Таганрога.

В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание. Благодаря действиям экипажа пожар был локализован, после чего судно покинуло акваторию в зоне поражения.

Главным следственным управлением СК России возбуждено дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц". Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и украинские военные, причастные к нападению.

Напомним, сегодня утром Вооруженными силами России был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате оказались выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ.

Теги: Украина, обстрел, судно, дело, СКР



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