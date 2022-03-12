Франция готовится "в ближайшие часы" ввести новые санкции против России

Власти Франции предупредили о готовности к быстрому введению дальнейших санкций против России.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFMTV, в Елисейском дворце пояснили, что решение было принято в субботу после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы примем в ближайшие часы новые санкции", - пообещали в канцелярии французского президента. Что именно это будет, не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России.