12 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Франция готовится "в ближайшие часы" ввести новые санкции против России

Власти Франции предупредили о готовности к быстрому введению дальнейших санкций против России.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFMTV, в Елисейском дворце пояснили, что решение было принято в субботу после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы примем в ближайшие часы новые санкции", - пообещали в канцелярии французского президента. Что именно это будет, не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России.

Теги: Франция, санкции, Россия, Макрон



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