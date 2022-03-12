По России распределят более 95 тысяч беженцев из Украины, ДНР и ЛНР

Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию РФ… Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства… вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке", - говорится в документе.

Отмечается, что субъекты страны обязуются обеспечить прием граждан. А если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, то люди будут перераспределены в другие регионы.

Так, больше всего беженцев, в соответствии с распределением, примут Белгородская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Крым, Краснодарский и Красноярский край. Что касается регионов Урала, то больше всего людей планируется направить в Свердловскую область – 1 тыс. 650 человек. Далее идут Тюменская область (1 тыс. 600 человек), ХМАО (572), Челябинская область (565), ЯНАО (200) и Курганская область (100 человек).

Ранее сообщалось, что всех эвакуированных из ДНР и ЛНР, которые прибывают в Свердловскую область, ждет обязательное тестирование на коронавирус, а желающие смогут пройти вакцинацию.

"Мы с удовольствием этих людей вакцинируем", - заявлял вице-губернатор Павел Креков.

Между тем, уже со следующей недели в Екатеринбурге сворачивают пункты вакцинации от ковида.