Путин настоятельно призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти

В субботу, 12 марта, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, в связи с поднятыми Макроном и Шольцем вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах специальной военной операции по защите Донбасса, Путин информировал их о реальном положении дел. В частности, им были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве "живого щита", размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ и детских садов.

"Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации. Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены", - заявили в Кремле.

Там добавили, что президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. В завершение разговора было условлено о продолжении контактов по украинской проблематике.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет воевать против России, так как это будет война двух ядерных держав, которая может стать мировой.