12 Марта 2022
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&quot;Ростелеком&quot;, связь, интернет (2014) | Фото: Накануне.RU

Минцифры: отключение от LINX не повлияет на скорость интернета в России

В Минцифры России заявили, что отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в стране.
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Сегодня стало известно, что провайдеров "Ростелеком" и "Мегафон" отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне.

"Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минцифры.

Там добавили, что "Мегафон" и "Ростелеком" ранее уже планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.

"Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", - заверили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минцифры обещали, что РФ не отключат от мирового интернета.

Теги: Минцифры, LINX, интернет



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