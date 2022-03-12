Минцифры: отключение от LINX не повлияет на скорость интернета в России

В Минцифры России заявили, что отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в стране.

Сегодня стало известно, что провайдеров "Ростелеком" и "Мегафон" отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне.

"Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минцифры.

Там добавили, что "Мегафон" и "Ростелеком" ранее уже планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.

"Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", - заверили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минцифры обещали, что РФ не отключат от мирового интернета.