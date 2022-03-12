У Зеленского заявили, что украинский президент находится в Киеве

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинский президент находится на своем рабочем месте в Киеве.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. Затем об этом же заявил и депутат Рады Илья Кива.

Сегодня в Telegram-канале Кирилла Тимошенко появилось видеообращение, датированное 12 марта.

"Добрый день, мы с Банковой (улица, где находится офис Зеленского, - прим.). Президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте", - сказал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что точное местоположение Владимира Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине.