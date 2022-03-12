12 Марта 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

У Зеленского заявили, что украинский президент находится в Киеве

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинский президент находится на своем рабочем месте в Киеве.
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Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. Затем об этом же заявил и депутат Рады Илья Кива.

Сегодня в Telegram-канале Кирилла Тимошенко появилось видеообращение, датированное 12 марта.

"Добрый день, мы с Банковой (улица, где находится офис Зеленского, - прим.). Президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте", - сказал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что точное местоположение Владимира Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине.

Теги: Зеленский, офис, президент, Киев



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