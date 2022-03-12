США уступили России и Китаю стратегическое преимущество в военной сфере - The American Conservative

Американская элита растратила технологическое и производственное преимущество в сфере вооружений перед Россией и Китаем, пишет президент Macrostrategy LLC и научный сотрудник Центра американского образа жизни Института Клермонта Дэвид Голдман в издании The American Conservative.

Он отмечает, что Россия создала стратегическое оружие, превосходящее многие из имеющихся в американском арсенале. К ним относятся гиперзвуковое оружие наземного и подводного базирования, способное переносить ядерные ракеты мимо любой американской системы обороны, а также лучшая в мире система ПВО С-500. Испытание российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", запущенной с подводной лодки 4 октября 2021 года, показало, что Россия может сбросить ядерную бомбу на Вашингтон в считанные минуты.

"Мое лучшее предположение заключается в том, что если у России и Китая еще нет стратегического преимущества, то при нынешних тенденциях они получат его уже через несколько лет. Это включает в себя и полное доминирование Китая в области искусственного интеллекта... Что должно быть невыносимо, так это то, что США, победитель Холодной войны и единственный изобретатель цифровой революции, оказываются в невыгодном положении в области оборонных технологий", - считает Голдман.

Он критикует политику американских властей в области обороны и упрекает их в том, что они впустую тратили время и неправильно распределяли ресурсы "в погоне за провалившимся утопическим проектом переделки мира по образу Америки".

"В 1983 году Америка имела технологическое преимущество. Сегодня, похоже, Россия и Китай получили технологическое преимущество и готовы расширить его. Это должно стать поводом для общенациональных дебатов о направлении нашей страны. Тот факт, что мы отстали, представляет собой катастрофический провал со стороны двухпартийной элиты, которая потратила бесконечную кровь и средства на зарубежные авантюры", - утверждает эксперт.

Он задается вопросом: как получилось, что США, имея военный бюджет, больший, чем у Китая и России, вместе взятых, оказались отстающей стороной? Возможно, огромные средства ушли "на бесплодные иностранные войны" и создание оружия, которое могло уже устареть.

Голдман ставит важный вопрос: попытки втянуть Украину в НАТО - это действительно национальный интерес США? И отвечает: приближение Альянса к границам России является одной из ключевых причин кризиса европейской безопасности, оно оказало самое негативное влияние на всю систему международных отношений и привело к потере взаимного доверия.

Эксперт подчеркивает, что решение президента РФ Владимира Путина о спецоперации на территории Украины является рациональным ответом на предыдущие действия США, поскольку те получают опасное стратегическое ядерное преимущество. И если США возражали против размещения советских ракет на Кубе, то почему Россия должна терпеть американские ракеты на Украине?