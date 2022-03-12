Заместитель гендиректора "Аэрофлота" ушел из компании и покинул Россию

Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул Россию.

"Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась", - написал он у себя в Facebook.

Как сообщает "Интерфакс", на пост замгендиректора "Аэрофлота" Панов был назначен в 2018 году. До этого он восемь лет проработал в международной консалтинговой компании Bain & Company. До прихода в Bain был редактором отдела "Финансы" газеты "Ведомости" и заместителем главреда ее сайта.

Напомним, ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов якобы покинул Россию и не выходит на связь. В пресс-службе перевозчика опровергли эти слухи.

Позже стало известно, что Полубояринов может перейти из "Аэрофлота" в "Почту России".