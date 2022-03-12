12 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Марк Цукерберг (2021) | Фото: facebook.com/zuck

Россия передала ноту в посольство США в связи с действиями Meta

На этой неделе Россия передала ноту в посольство США в Москве в связи с действиями американской компании Meta. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вчера американскому посольству передана нота о том, что будет дело заведено по 280-й статье (в Уголовном кодексе РФ это "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - прим. ред.) в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода абсолютно преступных, неприемлемых даже по политическим меркам США, сообщений", - заявил Рябков в субботу в эфире Первого канала.

Напомним, ранее министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил компанию Meta за разжигание ненависти к России. Перед этим Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta (в нее входят соцсети Instagram и Facebook, а также мессенджер WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране.

Также сегодня в МИД РФ сообщили, что списки ответных персональных санкций против США уже готовы.

Теги: Meta, Россия, США, посольство



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