Правительство РФ приняло меры поддержки участников контрактной системы госзакупок

Правительство России делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок. Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций – с приложением документов, если они имеются.

Документом вносятся изменения в ранее принятое постановление Правительства РФ, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые санкции "еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы".