МИД РФ: Списки ответных персональных санкций против США уже готовы

Списки ответных персональных санкций РФ против США уже составлены. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

"Списки готовы. Мы этим занимаемся, это, по большому счету, часть повседневной работы", - сказал он в субботу в эфире Первого канала.

Отдельно Рябков отметил, что "скоро они (списки ответных санкций, - прим.) будут обнародованы".

Напомним, ранее США закрыли въезд на территорию страны для более чем 50 крупных бизнесменов из России. Как заявлял президент Соединенных Штатов Джо Байден, это мера касается также их родственников и ближайшего окружения.