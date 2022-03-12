Oriflame не будет уходить из России

Известная косметическая компания Oriflame приняла решение не уходить из России.

Как пишет шведская газета Dagens Industri, Oriflame "идет против течения и решает продолжить продажи в России". По данным другого шведского издания Aftonbladet, в 2021 году на РФ приходилось 16% всех продаж компании, что составило более одного миллиарда евро. Как пишет газета, Oriflame остается в России с целью поддержки продавцов-консультантов.

Как напоминает РИА Новости, Oriflame, основанная в 1967 году, имеет представительства в более чем 60 странах. Компания владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, Индии и России.

Ранее американский производитель косметики Estée Lauder заявил о приостановке всей коммерческой деятельности в России. Также о приостановке своей продукции в РФ сообщала британская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке товаров бытовой химии.