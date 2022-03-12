Зеленский заявил о похищении мэра Мелитополя, подозреваемого ЛНР в финансировании терроризма

Владимир Зеленский в своем очередном видеоролике заявил о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова. Накануне вечером в СМИ появились сообщения, что мэр задержан, а камеры даже будто бы зафиксировали момент задержания, которое осуществили сотрудники МГБ ЛНР. На видео, правда, невозможно ничего разобрать.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Федоров отказался от сотрудничества с Россией.

Накануне Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что против Федорова возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности, финансирование терроризма и организацию преступного сообщества. Он подозревается в финансовой и иной помощи экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) в ее терроре против мирных жителей Донбасса. И разыскивается властями ЛНР. В Генпрокуратуре республики призвали обращаться всех, кто имеет информацию о преступной деятельности Федорова.

Сегодня у мэрии города собрался митинг, на котором собравшиеся скандировали: "Верните мэра!" Украинские СМИ сообщают о двух тысячах митингующих, хотя видео не дает возможности оценить численность митинга, а опубликованные кадры говорят скорее лишь о нескольких сотнях (при населении 150 тыс.).

Интересно, что вчера появились сообщения, что охраной общественного порядка в Мелитополе займутся военные ДНР, которые уже прибыли в город.

На днях Минобороны РФ заявило, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, а всех несогласных просто расстреливают.

Мелитополь является вторым по величине городом в Запорожской области, он мирно перешел под контроль ВС РФ в конце февраля.