Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В сегодняшнем выездном матче против "Ванкувера" Кузнецов забросил три шайбы. В результате его команда победила со счетом 4:3.

Второй звездой дня признан нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Бейли, забросивший две шайбы в ворота "Виннипега" (5:2). А тройку лучших по версии НХЛ замкнул вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри, отразивший 40 бросков в матче против "Вегаса" (5:2).

Напомним, на этой неделе одноклубник Евгения Кузнецова Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Впереди россиянина находятся только канадцы Горди Хоу и Уэйн Гретцки.