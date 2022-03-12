12 Марта 2022
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Евгений Кузнецов (2019) | Фото: ФХР

Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В сегодняшнем выездном матче против "Ванкувера" Кузнецов забросил три шайбы. В результате его команда победила со счетом 4:3.

Второй звездой дня признан нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Бейли, забросивший две шайбы в ворота "Виннипега" (5:2). А тройку лучших по версии НХЛ замкнул вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри, отразивший 40 бросков в матче против "Вегаса" (5:2).

Напомним, на этой неделе одноклубник Евгения Кузнецова Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Впереди россиянина находятся только канадцы Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

Теги: НХЛ, Кузнецов, звезды



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