"Это нечеловечно и аморально": сербский министр осудил Meta за призывы к насилию против россиян

Министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил американскую компанию Meta за разжигание ненависти к России.

"Антироссийская истерия достигла своего пика решением компании Meta позволить в соцсети Facebook сеять ненависть к российской нации и открыто призывать к насилию против россиян. Это нечеловечно, аморально и непреодолимо напоминает гонения на сербов, евреев и русских во Вторую мировую войну", - цитирует Поповича РИА Новости.

Министр также подчеркнул, что Сербия никогда не введет санкции против РФ, которые означали бы "отречение от ее жизненных политических и экономических интересов".

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала признать компанию Meta (в нее входят соцсети Instagram и Facebook, а также мессенджер WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

Facebook уже заблокирован в России. В понедельник, 14 марта, эта же судьба постигнет Instagram. Кроме этого, уже начались разговоры и о запрете в стране WhatsApp.