Мэр Екатеринбурга заявил, что уходит из Instagram

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил, что покидает социальную сеть Instagram.

"Не так давно я создал свои аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте, свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма", - рассказал глава уральской столицы в своем последнем посте.

Орлов добавил, что продолжит делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на перечисленных площадках.

Как сообщало Накануне.RU, ранее о своем уходе из Instagram объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ближайший понедельник, 14 марта, данная соцсеть будет заблокирована на территории России.