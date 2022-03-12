12 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Российские военные вывели из строя аэродром и главный центр радиотехнической разведки ВСУ

Сегодня утром, 12 марта, Вооруженными силами России был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины.
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Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах. За минувшие сутки авиацией и ПВО ВКС России было сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - заявил Конашенков.

Он уточнил, что всего за время российской операции было выведено из строя 3 тыс. 491 объект военной инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о захвате российскими военными большого числа переносных зенитных ракетных комплексов.

Теги: Минобороны, Украина, Россия, аэродром, операция



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