Российские военные вывели из строя аэродром и главный центр радиотехнической разведки ВСУ
Сегодня утром, 12 марта, Вооруженными силами России был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины.
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах. За минувшие сутки авиацией и ПВО ВКС России было сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - заявил Конашенков.
Он уточнил, что всего за время российской операции было выведено из строя 3 тыс. 491 объект военной инфраструктуры Украины.
Напомним, ранее Минобороны сообщило о захвате российскими военными большого числа переносных зенитных ракетных комплексов.