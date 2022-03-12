12 Марта 2022
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молоток улика (2017) | Фото: 66.мвд.рф

Житель Зауралья, напавший с молотком на полицейского, признан невменяемым

В Зауралье суд вынес приговор 60-летнему жителю Шадринского района, напавшему на полицейского. Мужчина признан невменяемым.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Курганской области, все случилось 8 января этого года: участковый уполномоченный полиции прибыл в один из домов села Погорелка по сигналу жильцов о неадекватном поведении их соседа. Пьяный мужчина ходил по подъезду с ножом в руке и утверждал, что в его квартире якобы находятся посторонние, которых он не может выгнать.

Когда полицейский зашел в квартиру, ее хозяин стал двигаться в его сторону, угрожая молотком и деревянной палкой. Участковый смог выбить их у злоумышленника, но получил удар в область грудной клетки. После этого силовик скрутил агрессора и доставил его в отдел полиции.

В ходе следствия мужчине была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Было установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и может причинить вред как себе, так и другим.

Шадринским районным судом нападавшему назначены принудительные меры медицинского характера. Он пройдет лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале суд вынес приговор 32-летнему жителю Нижнего Тагила. За легкий удар полицейскому ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

Теги: полицейский, нападение, суд, Зауралье



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