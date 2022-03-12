12 Марта 2022
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МАКС-2017, Марс, Роскосмос (2017) | Фото: nakanune.ru

"Роскосмос" потребовал "снять незаконные санкции" от стран-партнеров по МКС

"Роскосмос" потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции со своих предприятий. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции – руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", - написал сегодня Рогозин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно для России.

"А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против "Роскосмоса", над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы", - добавил Дмитрий Рогозин.

рогозин дмитрий олегович заместитель председателя правительства рф(2014)|Фото: Накануне.ru

Он уточнил, что, несмотря на неоднократные требования российской стороны объяснить причины и содержание западных санкций против российских подрядчиков работ в интересах МКС, "иностранные партнеры "Роскосмоса" ни разу по существу не ответили на соответствующие запросы".

Напомним, ранее три предприятия "Роскосмоса" попали под санкции США. После этого в госкорпорации отменили работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb.

Теги: Роскосмос, санкции, Рогозин, МКС



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