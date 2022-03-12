Чай, рис, макароны: в Пермском УФАС назвали самые подорожавшие товары

В УФАС России по Пермскому краю назвали товары, цены на которые заметно выросли за последнюю неделю.

Как сообщили Накануне.RU в Пермском УФАС, в рамках еженедельного мониторинга за неделю со 2 по 9 марта 2022 года был зафиксирован рост минимальных розничных цен на масло подсолнечное (4%), сахар-песок (5%), пшено (6%), масло сливочное (10%), чай черный байховый (29%), рис шлифованный (27%), гречневая крупа (30%), макаронные изделия (19%), морковь (10%) и яблоки (11%).

"Большая часть указанных позиций – бакалея, товары с длительным сроком хранения. Рост цен зафиксирован в ходе мониторинга по причине отсутствия на полке товаров с минимальным ценником. Из-за ажиотажного спроса магазины не успевают осуществлять доставку товара со складов и его выкладку на полки, однако всеми необходимыми товарами торговые сети обеспечены в полном объеме", - пояснили в антимонопольном ведомстве.

Там также отметили, что отсутствие сахара на полках ряда магазинов Перми и Пермского края в первую неделю марта было связано с ажиотажным покупательским спросом, который вырос в пять раз.

По данным ведомства, за последние две недели к ним поступили 32 жалобы в письменной форме по поводу роста цен на продукты и товары. А по телефону "горячей линии", действующей с 5 марта, поступило 36 обращений. Чаще всего в последнее время в Пермское УФАС жалуются на высокие цены на сахар, детское питание, товары для детей, лекарства, бытовую технику и связь.

Напомним, что еще на прошлой неделе власти Пермского края отрицали рост цен на продукты.