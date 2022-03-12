Новые санкции: Байдена просят добиться исключения России из Интерпола

Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала президента США Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола.

Как сообщает телеканал CNN, госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарленду было направлено письмо. В этом документе, на который ссылается канал, говорится, что администрация Байдена должна призвать к приостановлению членства России в Интерполе.

Как пишет РИА Новости, американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе представляет собой созданное конгрессом США агентство, в которое входят ряд членов палаты представителей и сената.

Напомним, ранее Вашингтон закрыл въезд на территорию страны для более чем 50 крупных бизнесменов из России. Как заявлял Байден, эта мера касается также их родственников и ближайшего окружения.