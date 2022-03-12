Глава Instagram оценил блокировку социальной сети в России

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал грядущую блокировку социальной сети в России.

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Напомним, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. Решение было принято в минувшую пятницу на основании требования Генеральной прокуратуры РФ. Для пользователей предусмотрены дополнительные 48 часов переходного периода.

Адам Моззери раскритиковал принятые меры.

"В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в РФ друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно", - написал Моззери у себя в Twitter (к слову, также заблокированному в РФ).

Напомним, на этой неделе видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, заявил о блокировке российских СМИ, финансируемых государством.