12 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Минобороны РФ сообщило о взрыве корпуса физико-технического института Харькова

Украинские националисты взорвали один из корпусов физико-технического института. Об этом Накануне.RU сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали и о других зверствах националистов. Так, в том же Харькове, в подвале школы искусств по улице Есенина боевиками скрываются тела мирных граждан, убитых при проведении карательной операции в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим. В Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили.

Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров. Всех несогласных при этом просто расстреливают.

Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах.
Попытки саперов Донецкой Народной республики разминировать подступы к Мариуполю не принесли успеха, так как националисты ведут по ним интенсивный огонь из различных видов вооружения.

Мизинцев сообщил, что Киев по-прежнему отказывает в создании гуманитарных коридоров в сторону РФ, заявляя, что якобы среди украинцев и иностранцев на Украине нет желающих эвакуироваться в Россию. Однако Минобороны это опровергает - число желающих приехать в РФ составляет около 2,6 млн человек. В ведомстве сообщили о наблюдении за обстановкой на гуманитарных маршрутах.

"До настоящего времени в заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тыс. граждан из 21 иностранного государства, которых националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита". По судьбе указанных иностранных граждан организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств", - отметил Мизинцев.

Кроме того, в настоящее время в портах Украины находятся более 50 иностранных судов в составе экипажей которых иностранные граждане Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны



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