Минобороны сообщило о захвате российскими военными большого числа переносных зенитных ракетных комплексов

Вооруженные Силы РФ, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка. Продвижение составило 11 километров. Об этом сегодня журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – "Бук М-1" и один – "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов. Так, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла". Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами.

В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы.

Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам. Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях. Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины.