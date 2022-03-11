Видеохостинг YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, заявил о блокировке российских СМИ, финансируемых государством.

"Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", - приводит заявление видеохостинга ТАСС.

YouTube также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России и начал удаление контента на тему спецоперации на Украине в случае его несоответствия внутренним требованиям платформы.