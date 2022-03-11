В Словакии осквернили памятник солдатам Красной армии

В городе Свиднике Словацкой Республики закрасили краской памятник солдатам Красной армии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта 2022 г. В указанном месте захоронено более 9 тыс. солдат Красной армии, и возведен комплекс мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.

"Следственный комитет России возбудил по указанному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

В Следкоме отмечают, что злоумышленники действовали против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом.

Следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению.