ЕС готовит четвертый пакет санкций против России

Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, новые санкции "еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы". Она заявила, что введенные ранее санкции "сильно ударили по российской экономике и изолировали ее, и ЕС пойдет дальше, если военные действия не прекратятся".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Добавим также, что ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела возможностей в части финансовых санкций против России.

Он отметил, что для России болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.