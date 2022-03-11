США запретили поставки долларовых банкнот в Россию
США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот, об этом говорится в указе Джо Байдена.
Ранее ЕС запретил поставки в РФ банкнот евро.
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США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот, об этом говорится в указе Джо Байдена.
Ранее ЕС запретил поставки в РФ банкнот евро.
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|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС