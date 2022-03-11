11 Марта 2022
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Решение было принято на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также Генпрокуратура просит суд признать американскую компанию Meta (в нее входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Следственный комитет РФ уже возбудил по требованию ГП уголовное дело в отношении Meta. Ряд крупных чиновников, в том числе руководители регионов, "эмигрировали" из Instagram в другие социальные сети.

Теги: meta, генпрокуратура, блокировка, экстремистская организация, instagram, роскомнадзор



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