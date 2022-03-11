Наш ответ киберпреступникам США. ЯRUS в десять раз усилил защиту серверов

Платформа ЯRUS стала одной из самых популярных соцсетей в России, в связи с проблемами в работе у западных площадок, таких как Facebook и Tik-Tok.

ЯRUS – стартап российских разработчиков, целью которого стало создание удобного пространства для изучения информационной повестки в России и регионах, публикации и просмотра различного медиа-контента. Сейчас приложение входит в число наиболее скачиваемых в России, а количество пользователей насчитывает несколько миллионов.

С момента запуска ЯRUS регулярно сталкивался с угрозами блокировки. Приложение неоднократно блокировали в Google Market, однако позже оно все равно становилось доступно для пользователей.

Не меньшую угрозу для работы стартапа представляют DDOS-атаки, число которых с февраля текущего года увеличилось в разы. Им подверглись различные российские медиа-ресурсы. Однако команда ЯRUS смогла не допустить прекращения работы проекта и защитила контент и данные своих пользователей. Как рассказали сами разработчики, хакерские атаки происходят чуть ли не каждый день.

По словам экспертов в сфере IT, подобные кибератаки проводят хакеры из различных стран мира в интересах крупных медиа-гигантов, которые пытаются снизить отток российских пользователей и помешать им найти более безопасный ресурс.

После того как ЯRUS вышел в ТОП по скачиваниям на него обрушился целый вал кибератак из США. Разработчикам пришлось в десять раз увеличивать инфраструктуру, запуская новые серверы и усиливая защиту система фильтрации трафика сервера защиту от кибератак. Межсетевой экран — технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа, позволил отбиться от преступников, сохранив безопасность данных.