11 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Маргарита Симоньян (2020) | Фото: ТВЦ

Украинский суд заочно арестовал Симоньян

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заочно арестована украинским судом, написала генпрокурор республики Ирина Венедиктова.

Симоньян подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявлена в международный розыск. Венедиктова сообщила, что припомнила ей высказывания "Россия, забери Донбасс домой".

На днях были так же заочно арестованы певцы Николай Басков, Олег Газманов и режиссер Никита Михалков. Басков выразил надежду в скором трибунале над самой Венедиктовой и другими пособниками нацистского режима.

Теги: Маргарита Симоньян, Украина



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