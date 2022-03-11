Украинский суд заочно арестовал Симоньян

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заочно арестована украинским судом, написала генпрокурор республики Ирина Венедиктова.

Симоньян подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявлена в международный розыск. Венедиктова сообщила, что припомнила ей высказывания "Россия, забери Донбасс домой".

На днях были так же заочно арестованы певцы Николай Басков, Олег Газманов и режиссер Никита Михалков. Басков выразил надежду в скором трибунале над самой Венедиктовой и другими пособниками нацистского режима.