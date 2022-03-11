11 Марта 2022
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пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Черниговской области убили предпринимателя за переговоры с Россией

В Городне Черниговской области найден мертвым местный предприниматель Роман Макась, который будто бы согласился возглавить администрацию города и вел переговоры с российскими военными. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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При этом Гончарук обставил новость так, что Макась решил, что лучше застрелиться, чем "работать на оккупантов". То есть он якобы застрелился.

Мэр Городни Андрей Богдан также написал, что Макась не смог выдержать психологического давления и застрелился.

Это далеко не первое убийство политическое убийство на Украине в последние дни. В Киеве был застрелен переговощик Денис Киреев, которого обвиняли в сговоре с Россией. Был застрелен мэр Гостомеля за то, что он вел переговоры с ВС РФ о выходе из города мирных граждан. Был убит мэр тогда еще оккупированной Кременной, который хотел договориться с ЛНР, чтобы избежать жертв и разрушений в городе.

Теги: убийство, украина



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