Украина хочет получить "замороженные" резервы ЦБ РФ на "восстановление и компенсацию"

Минэкономики Украины будет добиваться передачи Киеву "замороженных" валютных резервов Центрального банка России. Речь идет о более чем $400 млрд. Власти Украины считают, что передача возможна для возмещения убытков, нанесенных в ходе военной спецоперации РФ на Украине.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - $415 млрд. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - цитирует УНИАН первого замминистра экономики Украины Дениса Кудина.

Между тем, Министерство финансов России рассчитывает, что замороженные санкциями резервы ЦБ станут доступны по итогам переговоров, при этом удастся избежать крупных последствий для бюджетной системы. Пока средств на исполнение обязательств у правительства достаточно, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова, выступая в Госдуме.

"Мы проводим сейчас оценку тех санкций, которые введены, финансовую оценку, оценку последствий. Ну, конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны Центральному банку и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут", - сказала Окладникова.

"В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год", - добавила она.

Ранее агентство S&P оценило объем "замороженных" резервов ЦБ в половину от всех имеющихся средств.