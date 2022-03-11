Алексей Текслер выступил за индексацию тарифов ОМС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам озвучил ряд предложений по поддержке экономики в условиях санкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер предложил проиндексировать тарифы ОМС. По его словам, рост стоимости лекарств и расходных материалов может отразиться на первичном звене здравоохранения. "Поэтому важно не просто добавлять дополнительные средства, а проиндексировать тарифы ОМС", - подчеркнул он.

Еще одна инициатива касается задолженности по бюджетным кредитам. Сейчас их можно направлять на антикризисные мероприятия. Глава региона предложил за счет этого источника софинансировать стройки с последующим списанием этих средств.

В сфере АПК губернатор предлагает вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. "Для сельхозрегионов это достаточно большая проблема, и как антикризисную меру можно рассматривать решение – засеять эти земли. Собрать урожай, чтобы собственники, которые этим не занимаются, не могли юридически этот момент оспорить", - отметил он.