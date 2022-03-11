11 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер выступил за индексацию тарифов ОМС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам озвучил ряд предложений по поддержке экономики в условиях санкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер предложил проиндексировать тарифы ОМС. По его словам, рост стоимости лекарств и расходных материалов может отразиться на первичном звене здравоохранения. "Поэтому важно не просто добавлять дополнительные средства, а проиндексировать тарифы ОМС", - подчеркнул он.

Еще одна инициатива касается задолженности по бюджетным кредитам. Сейчас их можно направлять на антикризисные мероприятия. Глава региона предложил за счет этого источника софинансировать стройки с последующим списанием этих средств.

В сфере АПК губернатор предлагает вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. "Для сельхозрегионов это достаточно большая проблема, и как антикризисную меру можно рассматривать решение – засеять эти земли. Собрать урожай, чтобы собственники, которые этим не занимаются, не могли юридически этот момент оспорить", - отметил он.

Теги: Алексей Текслер, тарифы ОМС, санкции,



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