11 Марта 2022
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэр Москвы и губернатор Колымы "эмигрировали" из Instagram

Чиновники различных уровней "уходят" из Instagram на фоне требования Генпрокуратуры ограничить доступ к этой соцсети в России, а также возможного признания американской компании "Meta" (в неё входят Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp) экстремистской организацией и запрета её деятельности в России.

""Meta" уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram. О событиях в городе продолжу писать "ВКонтакте", а с сегодняшнего дня – ещё и в телеграм-канале. Подписывайтесь, будем на связи", - уведомил своих подписчиков в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналогичное решение принял и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"В связи с решением компании "Meta" поддерживать сообщения, которые призывают к насилию по отношению к нашим гражданам, нашим военным и нашей стране считаю для себя невозможным продолжать использовать площадки Facebook и Instagram. С большим уважением отношусь к многотысячной аудитории своих аккаунтов, поэтому предлагаю перенести личное общение в "Одноклассники" и "ВКонтакте". Для получения оперативных новостей подписывайтесь на Telegram-канал", - написал Носов.

Аналогичное решение принял ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Теги: Сергей Собянин, Сергей Носов, Instagram, Facebook, WhatsApp



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