11 Марта 2022
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Новатэк, логотип (2018) | Фото: ru.wikipedia.org

Попавший под санкции совладелец "НОВАТЭК" покинет совет директоров компании

Бизнесмен и совладелец "НОВАТЭК" Геннадий Тимченко, попавший под санкции Евросоюза, покинет совет директоров компании, сообщают РИА "Новости".

Его кандидатура не вошла в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров. В конце февраля включил Тимченко в санкционные списки, также санкции против бизнесмена были введены Британией.

В утвержденный список при этом вошли девять кандидатур, тогда как действующий состав совета директоров "Новатэка" насчитывает восемь человек. В качестве новых членов предлагается избрать директора центра энергетики Московской школы управления Сколково Ирину Гайду и Эммануэля Киде.

Теги: НОВАТЭК, санкции



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