11 Марта 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края перешел из Instagram в Telegram

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин завел telegram-канал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всем добрый вечер. Это мой официальный канал. Теперь будем общаться и здесь", - говорится в сообщении.

Глава региона отказался от использования социальной сети Instagram. В своем сообщении губернатор скинул также ссылки на свои аккаунты в "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Напомним, Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство просит суд признать американскую компанию Meta (в нее входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Поводом для столь радикальных шагов стала информация (официально пока не подтвержденная) о том, что Meta разрешила "хейтить" российских военных, участвующих в операции на Украине, а также российские власти.

Следственный комитет РФ уже возбудил по требованию ГП уголовное дело в отношении Meta.

Теги: Дмитрий Махонин, meta, генпрокуратура, блокировка, экстремистская организация, instagram



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