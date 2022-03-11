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Политика
потанин владимир олегович президент компании интеррос член общественной палаты рф (2004) | Фото: Накануне.ru

"Особый олигарх": не попавший под санкции Потанин выступил против национализации

Переформатирование экономики из-за западных санкций вызвало самый настоящий раскол в недрах российского правящего класса. Правительство в ответ на "неружественные действия" обдумывает национализацию активов зарубежного бизнеса, а владелец "Норникеля" Владимир Потанин выступил резко против этого. По его мнению, конфискация предприятий, объявивших об уходе с российского рынка, вернёт страну в 1917 год.

Стоит отметить, что, хотя теперь сложно найти кого-то не попавшего под санкции, но сам Владимир Потанин пока не столкнулся ни с какими ограничительными мерами. Предприниматель попадал в "кремлёвский список" ранее, например, в 2018 г., но именно сейчас санкции его не затронули.

Потанин — с 90-х годов знакомый и бизнес-партнёр другого знаменитого олигарха Михаила Прохорова. В 1993 г. он стал президентом ОНЭКСИМ-банка, поддержку в создании которого оказывали Анатолий Чубайс и Виктор Черномырдин. В 1995 г. Владимир Потанин выступил инициатором проведения залоговых аукционов, в ходе одного из которых ОНЭКСИМ-банк получил контрольный пакет акций "Норникеля".

Впрочем, Владимир Потанин — не единственный, кому посчастливилось избежать нынешних недружественных шагов со стороны западных партнёров. Минфин США выпустил специальную генеральную лицензию, которая фактически освобождает от санкций компании с участием бизнесмена Алишера Усманова. На практике это означает, что компании, акционером которых он является, не попадают под санкции, так как его доля в них не превышает 50%, а в случаях превышения на них распространялись бы исключения американского министерства финансов. Информация об аресте яхты Усманова то появляется, то опровергается, так что вполне возможно, что с его заграничным имуществом пока тоже всё в порядке.

Получается, что "тотальная экономическая война" против России, на самом деле, не такая уж и тотальная, а власти Соединённых Штатов прямо делают исключения для отдельных олигархов.

Позиция по национализации и непопадание в списки обусловлены двумя сюжетными линиями, считает политолог Павел Салин. Они обе имеют отношение к ситуации на Украине, но это две разные сюжетные линии.

"Потанин не целиком предлагает оставаться нейтральными к тому иностранному бизнесу, который уходит. Он предлагает компромиссный вариант. Не национализация, а временное управление для того, чтобы поддержать и занятость, и не разрушать бизнес-схемы, которые уже налажены. А непопадание его и прочих в список связано не с их позицией по национализации. Хотя санкции вводятся Западом на беспрецедентном уровне, персональные санкции сейчас гораздо слабее, чем секторальные. Несмотря на то, что там некоторые фамилии озвучиваются, они выглядят весьма скромно. Запад ожидает, что в России в перспективе ближайшего полугода-года, в любом случае раньше 2024 года начнутся определённые политические процессы. И на эти процессы Запад намерен влиять, в том числе, и через инструмент персональных санкций. И тогда они уже в полной мере смогут вводиться или не вводиться против представителей крупного бизнеса", — рассказал он в беседе с Накануне.RU.

Как полагает эксперт, именно поэтому персональные санкции вводятся не так масштабно, Запад просто демонстрирует тот инструментарий, который есть — намёки на детей и введение санкций против ограниченного круга российской элиты.

Теги: олгигархи, санкции, Салин



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