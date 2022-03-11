В Челябинской области закрывают ковидные поликлиники
В Челябинской области с 14 марта закрывают ковидные поликлиники из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом и сокращения числа обращений за медицинской помощью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.
Эти учреждения были дополнительно открыты для приёма граждан с признаками коронавирусной инфекции.
Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер.