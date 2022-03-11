Клишас предлагает запретить в России WhatsApp

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предлагает блокировать в России не только соцсети Instagram и Facebook, но и мессенджер WhatsApp, который также как и указанные платформы принадлежит американской компании Meta.

Негодование Клишаса вызвал тот факт, что руководство Meta разрешило соцсетям Instagram и Facebook публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.

"Я это оцениваю как экстремизм. Должна быть полная блокировка этих ресурсов. Блокировать все ресурсы Meta", - цитирует сенатора издание "Подъем".

Напомним, ранее Генпрокуратура призвала суд признать Meta экстремистской организацией.