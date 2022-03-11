11 Марта 2022
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Политика В России Украина
Владимир Путин на шестом всероссийском форуме рабочей молодежи. Нижний Тагил, 2018 год. (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин заявил о "позитивных сдвигах" в российско-украинских переговорах

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о "позитивных сдвигах на украинском направлении", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всём этом поподробнее", - сказал Путин.

Во время встречи Путин также отметил, что "СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха".

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко



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