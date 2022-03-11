11 Марта 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор покидает Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уходит из Instagram. Об этом он написал в своей соцсети. Теперь о всех важных событиях глава региона будет писать ВКонтакте.

"С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть "ВКонтакте". Как и в этом инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи - подписывайтесь прямо сейчас", - призвал Кувашев.

Напомним, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство просит суд признать американскую компанию Meta (в нее входят Instagram, WhatsApp и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Ранее Facebook уже была заблокирована в России.

Теги: Куйвашев, губернатор, Instagram, ВКонтакте



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