11 Марта 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье возбудили дело после столкновения поезда с сигнальным знаком

В Пермском крае следователи возбудили дело после столкновения поезда с сигнальным знаком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

"По версии следствия, днем 12 января 2022 по причине обнаружения дефектной крестовины на стрелке №10, расположенной на 2-3 пк 1341 км парка станции Менделеево Свердловской железной дороги, была снижена скорость движения поездов до 60 км/ч и перед началом опасного участка установлен сигнальный знак "Начало опасного места". В связи с тем, что указанный знак был установлен в габарите движения поезда, то электропоезд № 7143 "Ласточка", следовавший в указанном месте в 14.45 получил технические повреждения", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила 1,5 млн руб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: поезд, столкновение, ущерб



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