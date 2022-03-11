Генпрокуратура требует признать компанию Цукерберга Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство просит суд признать американскую компанию Meta (в нее входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Поводом для столь радикальных шагов стала информация (официально пока не подтвержденная) о том, что Meta разрешила "хейтить" российских военных, участвующих в операции на Украине, а также российские власти.

Следственный комитет РФ уже возбудил по требованию ГП уголовное дело в отношении Meta.

"Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ – (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности). В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Meta также входит мессенджер WhatsApp.

Ранее Facebook уже была заблокирована в России.