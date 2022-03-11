Студенты УрГЭУ выстроились в гигантскую "Z" в поддержку спецоперации на Украине

Студенты Уральского государственного экономического университета выступили с поддержкой спецоперации на Украине. Для этого, в рамках акции "Георгиевская ленточка" учащиеся выстроились в огромную букву "Z", ставшую символом спецоперации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, во флешмобе приняли участие студенты и преподаватели, завкафедрами и директора институтов. Выстроившись в "Z", участники акции помахали рукой квадрокоптеру и прокричали "Мы вместе! Ура!"

"Сейчас в средствах массовой информации очень много дезинформации, направленной на негативный настрой. Поэтому мы решились поднять настроение студентам и преподавателям, при этом развивая патриотизм, поднимая моральный дух Вооруженных сил России, чтобы они верили, что их любят и ждут" - рассказал студент Института магистратуры УрГЭУ Артем Андреевич.

Его поддержал и студент Института цифровых технологий управления и информационной безопасности (группа М-19-5) Алексей Спицын, заявив, как важно сейчас поддерживать страну.

"Мы должны быть едины, потому что только так можно преодолеть мировые сложности. Чтобы наши деды-прадеды победили в той кровавой борьбе с нацизмом, они тоже объединялись, помогая друг другу. И нынче на нас георгиевские ленты, чтобы отдать им дань уважения", - сказал студент.