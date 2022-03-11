Студенты УрГЭУ выстроились в гигантскую "Z" в поддержку спецоперации на Украине

11 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Акция &quot;Георгиевская ленточка&quot; в УрГЭУ (2022) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Студенты УрГЭУ выстроились в гигантскую "Z" в поддержку спецоперации на Украине

Студенты Уральского государственного экономического университета выступили с поддержкой спецоперации на Украине. Для этого, в рамках акции "Георгиевская ленточка" учащиеся выстроились в огромную букву "Z", ставшую символом спецоперации.

Акция "Георгиевская ленточка" в УрГЭУ(2022)|Фото: пресс-служба УрГЭУАкция "Георгиевская ленточка" в УрГЭУ(2022)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, во флешмобе приняли участие студенты и преподаватели, завкафедрами и директора институтов. Выстроившись в "Z", участники акции помахали рукой квадрокоптеру и прокричали "Мы вместе! Ура!"

"Сейчас в средствах массовой информации очень много дезинформации, направленной на негативный настрой. Поэтому мы решились поднять настроение студентам и преподавателям, при этом развивая патриотизм, поднимая моральный дух Вооруженных сил России, чтобы они верили, что их любят и ждут" - рассказал студент Института магистратуры УрГЭУ Артем Андреевич.

Акция "Георгиевская ленточка" в УрГЭУ(2022)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Его поддержал и студент Института цифровых технологий управления и информационной безопасности (группа М-19-5) Алексей Спицын, заявив, как важно сейчас поддерживать страну.

"Мы должны быть едины, потому что только так можно преодолеть мировые сложности. Чтобы наши деды-прадеды победили в той кровавой борьбе с нацизмом, они тоже объединялись, помогая друг другу. И нынче на нас георгиевские ленты, чтобы отдать им дань уважения", - сказал студент.

Акция "Георгиевская ленточка" в УрГЭУ(2022)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Теги: УрГЭУ, Z, студенты, флешмоб, акция, спецоперация, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети