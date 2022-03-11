11 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сворачивают пункты вакцинации от ковида

В Екатеринбурге сокращают количество выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, начиная с ближайшего понедельника вакцинация против COVID-19 в уральской столице будет сконцентрирована в двух торговых центрах – "Гринвич" и "Мега".

"Решение принимали, ориентируясь на доступность для жителей города. В сегодняшних условиях прививочные кабинеты в поликлиниках вполне успешно справляются с проведением вакцинации. Если потребность в выездных пунктах увеличится, остальные торговые центры вновь возобновят эту работу", - пояснил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Алатырь в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

По данным минздрава Свердловской области, на 10 марта полный курс вакцинации от ковида в регионе прошли 2 млн 58 тысяч 953 человека.

Напомним, на этой неделе на Среднем Урале были отменены почти все COVID-ограничения.

Примечательно, что еще совсем недавно свердловский вице-губернатор Павел Креков заявлял, что в регионе не будут сокращать пункты вакцинации, которые располагаются в торговых центрах.

Теги: вакинация, ковид, пункты, ТЦ, Екатеринбург



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Ранее 22.02.2022 15:26 Мск В Свердловской области не будут закрывать пункты вакцинации от ковида в ТЦ


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