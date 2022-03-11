Госдума предложит правительству РФ создать товарные запасы

В Госдуме подготовили проект постановления по итогам доклада главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, который накануне выступал с отчетом в парламенте и рассказывал о ценах и спекулянтах.

В документе, подготовленном комитетом ГД по контролю, среди прочего предлагается рекомендовать правительству создать товарные запасы для функционирования экономики и поддержки граждан РФ.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> подготовить план мер по созданию товарных запасов, необходимых для бесперебойного функционирования экономики Российской Федерации, а также по поддержке основных категорий потребителей", - отмечается в документе.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты, в том числе из упомянутого комитета по контролю, довольно резко требовали от главы ФАС перейти к элементам госрегулирования цен на социально значимые товары, чтобы предотвратить, как они считают, спекулятивный рост цен. При этом Шаскольский считает, что такие меры должны быть использованы лишь в крайнем случае, поскольку могут привести к дефициту, а он страшнее высоких цен. Также глава ФАС полагает, что в большинстве случаев фиксируемый рост цен объясним издержками и ажиотажным спросом, а не спекулятивными действиями.