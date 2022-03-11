11 Марта 2022
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Политика В России Москва
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, - Путин

В Москве прошла встреча глав России и Белоруссии.

"СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха. Даже после 1990-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал во время разговора с белорусским коллегой Владимир Путин, его слова приводит РИА "Новости".

"Как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас – сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдёт на пользу, как это было в предыдущие годы", – сказал Путин.

Путин также поздравил Лукашенко "с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в конституцию", отметив, что "явка очень большая, и поддержка граждан Белоруссии тоже очень солидная". Мы уже сообщали, что, по мнению Лукашенко, принятие поправок "развернет новую политическую карту".

Александр Лукашенко, Владимир Путин(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры



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