СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, - Путин

В Москве прошла встреча глав России и Белоруссии.

"СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха. Даже после 1990-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал во время разговора с белорусским коллегой Владимир Путин, его слова приводит РИА "Новости".

"Как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас – сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдёт на пользу, как это было в предыдущие годы", – сказал Путин.

Путин также поздравил Лукашенко "с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в конституцию", отметив, что "явка очень большая, и поддержка граждан Белоруссии тоже очень солидная". Мы уже сообщали, что, по мнению Лукашенко, принятие поправок "развернет новую политическую карту".